К берегам Франции прибило послание в бутылке из США, которое 26 лет плыло по океану

Бутылку с сообщением выбросили в океан в 1997 году.

Источник фото: upi.com

Француз Бенджамин Лайонс, который убирал мусор на пляже, обнаружил украденное в бутылке сообщение, автором которого был пятиклассник из Массачусетса, написавший его 26 лет назад, - пишет upi.com.

Оказалось, что это сообщение было написано в рамках задания учителя естественных наук Фредерика Дж. Хеммили в октябре 1997 года в школе Сэндвич Форестдейл (США).

Сообщения, которые написали ученики, были закрыты в бутылки и брошены в океан капитаном лодки, который был другом учителя. Сообщение путешествовало по морю в течение 26 лет, прежде выбыло на берег Франции.

Учительница 6-го класса в Массачусетсе Кэрол Аршамбо, рассказала, что на протяжении многих лет найдены другие сообщения в бутылках, которые касаются класса Фредерика Дж. Недавно, одно из таких сообщений было обнаружено в Гренландии.

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