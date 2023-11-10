Бегут за границу через систему «Шлях»: в ГПСУ рассказали, как борются с нарушителями

В случае обнаружения нарушителей пограничники информируют правоохранительные органы и Укртрансбезопасность.

Начальник Управления по борьбе с трансграничной преступностью Администрации ГПСУ Юрий Ковальчук сообщил, что с начала 2023 года пограничники обнаружили более 8 000 человек, которые были незаконно внесены в систему «Шлях» и таким способом выезжали за границу. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

По его словам, рычаги противодействия этим процессам существуют.

«Насколько они эффективны время покажет. Но механизм следующий. В пунктах пропуска при осуществлении дополнительных проверочных мер тех людей, которые внесены в базу "Путь" особенно тех, кто выезжает из Украины впервые, нами организована системная проверка таких фактов», - сказал Ковальчук.

Также он добавил, что с начала года было выявлено почти 8 800 человек, которые незаконно были внесены в эту систему. В этих случаях пограничники информируют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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