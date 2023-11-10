В Госбюджет на 2024 год заложили 41 млрд долларов внешнего финансирования

При этом Украина нуждается во внешнем финансировании в 29 млрд долларов, - Сергей Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-дискуссии по законопроекту №10037 (в настоящее время уже принятому), предусматривающему перераспределение «военного» НДФЛ из местных в государственный бюджет, заявил, что Украина нуждается во внешнем финансировании на следующий год в сумме 29 млрд. долларов США.

«Я не исключаю, я более чем уверен, что так будет, что в следующем году мы вернемся к вопросу поиска дополнительных ресурсов.

Будут ли дополнительные критические вопросы подниматься в следующем году? Да, конечно.

Сейчас у нас непокрытая внешняя потребность в 29 млрд долларов. Это моя проблема, как их закрыть. Это проблема правительства, проблема посольств, проблема Президента. Мы ищем, как закрыть эти 29 миллиардов.

Если будет не хватать 5 млрд., мы найдем способ, как решить эту проблему. Если не будет хватать 10 млрд, это тоже может быть решено в рамках бюджетного поля – где-то сократим расходы, где-то увеличим налоги. Но если эта пробоина будет 20 млрд – я тогда не знаю, о чем мы сейчас боремся (имеется в виду позиция части депутатов, чтобы оставить «военный» НДФЛ в общинах – прим. ред).

Я бы хотел, чтобы все же мы вернулись в реальность», – отметил Сергей Марченко.

Следует заметить, что на следующий год потребность во внешней поддержке обеспечения расходов, не связанных со сферой безопасности и обороны, составляет около 41 млрд дол. США.

Этот объем удалось снизить ко второму чтению бюджета на 1,9 млрд дол. США благодаря пересмотру доходов и перебалансированию показателей финансирования по результатам переговоров с МВФ.

Привлечение средств от международных партнеров на срочные нужды госбюджета, в частности в социальной сфере и на гуманитарные нужды, запланировано от Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Японии и других доноров.

Государственные заимствования запланированы в объеме 2 трлн 132 млрд грн, в том числе внутренние – 525,9 млрд грн.

Автор: Наталья Мамченко

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