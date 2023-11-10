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У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування

При цьому Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні у 29 млрд доларів, - Сергій Марченко.

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У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування

08:05, 10 листопада 2023
При цьому Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні у 29 млрд доларів, - Сергій Марченко.
У Держбюджет на 2024 рік заклали 41 млрд доларів зовнішнього фінансування
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Міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн-дискусії щодо законопроекту №10037 (наразі вже ухваленого), який передбачає перерозподіл «військового» ПДФО з місцевих до державного бюджету, заявив, що Україна має непокриту потребу у зовнішньому фінансуванні на наступний рік в сумі 29 млрд доларів США.

«Я не виключаю, я більш ніж впевнений, що так буде що в наступному році ми повернемося до питання пошуку додаткових ресурсів.

Чи будуть додаткові критичні питання підійматися у наступному році? Так, звичайно.

Зараз у нас непокрита зовнішня потреба 29 млрд доларів. Це моя проблема, як їх закрити. Це проблема уряду, проблема посольств, проблема Президента. Ми шукаємо, як закрити ці 29 млрд.

Якщо буде не вистачати 5 млрд, ми знайдемо спосіб, як вирішити цю проблему. Якщо не буде вистачати 10 млрд, це теж може бути вирішено в рамках бюджетного поля – десь скоротимо видатки, десь збільшимо податки. Але якщо ця пробоїна буде 20 млрд – я тоді не знаю, про що ми зараз боремося (мається на увазі позиція частини депутатів, аби залишити «військовий» ПДФО у громадах – прим. ред).

Я б хотів, аби все ж ми повернулися у реальність», зазначив Сергій Марченко.

Слід зауважити, шо на наступний рік потреба у зовнішній підтримці на забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони, становить близько 41 млрд дол. США. 

Цей обсяг вдалося зменшити до другого читання бюджету на 1,9 млрд дол. США завдяки перегляду доходів та перебалансування показників фінансування за результатами переговорів з МВФ.

Залучення коштів від міжнародних партнерів на нагальні потреби держбюджету, зокрема у соціальній сфері та на гуманітарні потреби, заплановано від Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Японії та інших донорів.

Державні запозичення заплановано в обсязі 2 трлн 132 млрд грн, в тому числі внутрішні – 525,9 млрд гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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