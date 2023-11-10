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30 листопада оновляться граничні ціни на електроенергію на спотовому ринку: подробиці

12:23, 10 листопада 2023
НКРЕКП вирішила розділити добу на чотири часові зони з відповідними цінами.
30 листопада оновляться граничні ціни на електроенергію на спотовому ринку: подробиці
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Національна комісія, що відповідає за державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про встановлення нових максимальних граничних цін на електроенергію на ринках «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР). Це рішення було ухвалено на засіданні 9 листопада.

Згідно з цим рішенням, НКРЕКП прийняла рішення розділити добу на чотири часові зони з відповідними граничними цінами для РДН і ВДР:

  • Для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) встановлено ціну 3 000 грн/МВт-год;
  • Для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00) встановлено ціну 5 600 грн/МВт-год;
  • Для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) встановлено ціну 6 900 грн/МВт-год;
  • Для годин максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) встановлено ціну 7 500 грн/МВт-год.

Цінові капи на електроенергію на годину з 22:00 до 23:00 були змінені на 7 500 грн/МВт-год, попри спочатку заплановані 5 600 грн/МВт-год. Член комісії Валерій Тарасюк висловив думку, що зниження цінових кап "не створює економічних умов для систем збереження енергії" і "є неправильним з будь-якого погляду". Він відзначив, що запропонований рівень капів був би набагато нижчим за поточний рівень на цей час, який становить 7 200 грн/МВт-год.

За пропозицією голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, комісія прийняла рішення ввести нові цінові капи з 30 листопада, щоб дати ринку час на підготовку. Раніше заплановано було ввести їх з 10 листопада.

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