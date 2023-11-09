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  1. В Україні

В Україні заборонили низку сервісів онлайн-кіно та серіалів

17:58, 9 листопада 2023
Нацрада заборонила провайдерам транслювати в Україні низку сервісів, де розміщуються кіно та серіали: деталі.
В Україні заборонили низку сервісів онлайн-кіно та серіалів
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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розширила перелік заборонених в Україні медіаресурсів. До нього внесли 16 медіасервісів рф. Про це йдеться у повідомленні Нацради.

Йдеться про такі медіасервіси:

  1. 24ТВ (24TV);
  2. Амедіатека (Amediateka);
  3. Baskino;
  4. Filmix;
  5. HD REZKA;
  6. КІНОГО;
  7. Кінокрад;
  8. Кіноточка;
  9. КіноЗапас;
  10. Кіон;
  11. Бачу;
  12. ГідОнлайн;
  13. Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);
  14. Смотрешка (Smotreshka);
  15. Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  16. Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора. 

У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві рф.

У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.

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