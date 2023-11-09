В Україні заборонили низку сервісів онлайн-кіно та серіалів

Нацрада заборонила провайдерам транслювати в Україні низку сервісів, де розміщуються кіно та серіали: деталі.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розширила перелік заборонених в Україні медіаресурсів. До нього внесли 16 медіасервісів рф. Про це йдеться у повідомленні Нацради.

Йдеться про такі медіасервіси:

24ТВ (24TV); Амедіатека (Amediateka); Baskino; Filmix; HD REZKA; КІНОГО; Кінокрад; Кіноточка; КіноЗапас; Кіон; Бачу; ГідОнлайн; Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV); Смотрешка (Smotreshka); Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain); Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.

У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві рф.

У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.

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