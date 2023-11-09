В Україні заборонили низку сервісів онлайн-кіно та серіалів

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розширила перелік заборонених в Україні медіаресурсів. До нього внесли 16 медіасервісів рф. Про це йдеться у повідомленні Нацради.
Йдеться про такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV);
- Амедіатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КІНОГО;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- КіноЗапас;
- Кіон;
- Бачу;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.
У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві рф.
У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.
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