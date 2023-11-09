В Украине запретили ряд сервисов онлайн-кино и сериалов

Национальный совет по телевидению и радиовещанию расширил перечень запрещенных в Украине медиаресурсов. В него внесли 16 медиасервисов рф. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.
Речь идет о таких медиасервисах:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КОНОГО;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- КиноЗапас;
- Кион;
- Вижу;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).
Отмечается, что решение о запрете было принято на основании несоответствия структуры собственности этих субъектов и их направленности на территорию и аудиторию государства-агрессора.
В Нацсовете установили, что для предоставления доступа к этим службам используют доменные имена из россии, а языком интерфейса по умолчанию является русский. Кроме того, правила использования и политика этих медиасервисов базируются на национальном законодательстве рф.
В регуляторе также говорят, что эти ресурсы направляют размещенную рекламу на аудиторию государства-агрессора, а также транслируют в Украине программ, участником которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено 22 медиаресурса, говорят в Нацсовете.
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