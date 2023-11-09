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  1. В Украине

В Украине запретили ряд сервисов онлайн-кино и сериалов

17:58, 9 ноября 2023
Нацсовет запретил провайдерам транслировать в Украине ряд сервисов, где размещаются кино и сериалы: детали.
В Украине запретили ряд сервисов онлайн-кино и сериалов
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Национальный совет по телевидению и радиовещанию расширил перечень запрещенных в Украине медиаресурсов. В него внесли 16 медиасервисов рф. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

Речь идет о таких медиасервисах:

  1. 24ТВ (24TV);
  2. Амедиатека (Amediateka);
  3. Баскино;
  4. Filmix;
  5. HD REZKA;
  6. КОНОГО;
  7. Кинокрад;
  8. Киноточка;
  9. КиноЗапас;
  10. Кион;
  11. Вижу;
  12. ГидОнлайн;
  13. Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  14. Смотрешка (Smotreshka);
  15. Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
  16. Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Отмечается, что решение о запрете было принято на основании несоответствия структуры собственности этих субъектов и их направленности на территорию и аудиторию государства-агрессора.

В Нацсовете установили, что для предоставления доступа к этим службам используют доменные имена из россии, а языком интерфейса по умолчанию является русский. Кроме того, правила использования и политика этих медиасервисов базируются на национальном законодательстве рф. 

В регуляторе также говорят, что эти ресурсы направляют размещенную рекламу на аудиторию государства-агрессора, а также транслируют в Украине программ, участником которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Всего в перечень сервисов государства-агрессора внесено 22 медиаресурса, говорят в Нацсовете.

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