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30 ноября обновятся предельные цены на электроэнергию на спотовом рынке: подробности

12:23, 10 ноября 2023
НКРЭКУ решила разделить сутки на четыре часовые зоны с соответствующими ценами.
30 ноября обновятся предельные цены на электроэнергию на спотовом рынке: подробности
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Национальная комиссия, отвечающая за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об установлении новых максимальных предельных цен на электроэнергию на рынках "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР). Это решение было принято на заседании 9 ноября.

Согласно этому решению, НКРЭКУ приняла решение разделить сутки на четыре часовые зоны с соответствующими предельными ценами для РСВ и ВСР:

- Для часов минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00) установлена цена 3 000 грн/МВт-ч;

- Для часов средней нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 17:00) установлена цена 5 600 грн/МВт-ч;

- Для часов повышенной нагрузки (с 8:00 до 11:00) установлена цена 6 900 грн/МВт-ч;

- Для часов максимальной нагрузки (с 17:00 до 23:00) установлена цена 7 500 грн/МВт-ч.

Ценовые капы на электроэнергию на час с 22:00 до 23:00 были изменены на 7 500 грн/МВт-ч, несмотря на изначально запланированные 5 600 грн/МВт-ч. Член комиссии Валерий Тарасюк высказал мнение, что снижение ценовых кап "не создает экономических условий для систем сохранения энергии" и "является неправильным с любой точки зрения". Он отметил, что предложенный уровень кап был бы намного ниже текущего уровня в настоящее время, который составляет 7 200 грн/МВт-ч.

По предложению главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, комиссия приняла решение ввести новые ценовые капы с 30 ноября, чтобы дать рынку время на подготовку. Ранее запланировано было ввести их с 10 ноября.

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