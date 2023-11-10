Тікають за кордон через систему «Шлях»: у ДПСУ розповіли, як борються з порушниками

У разі виявлення порушників прикордонники інформують правоохоронні органи та Укртрансбезпеку.

Начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрій Ковальчук повідомив, що з початку 2023 року прикордонники виявили понад 8 000 осіб, які були незаконно внесені в систему «Шлях» і таким способом виїжджали за кордон. Про це він сказав під час пресконференції.

За його словами, важелі протидії цим процесам існують.

«Наскільки вони ефективні час покаже. Але механізм наступний. В пунктах пропуску під час здійснення додаткових перевірочних заходів тих осіб, які внесені в базу "Шлях" особливо тих, які виїжджають з України вперше, нами організовано системну перевірку таких фактів», - розповів Ковальчук.

Він додав, що з початку року було виявлено майже 8 800 осіб, які в незаконний спосіб були внесені в цю систему. У таких випадках прикордонники інформують правоохоронні органи.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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