До берегів Франції прибило послання у пляшці із США, яке 26 років пливло океаном

Пляшку з повідомленням викинули у океан 1997 року.

Джерело фото: upi.com

Француз Бенджамін Лайонс, який прибирав сміття на пляжі, виявив вкрадене у пляшці повідомлення, автором якого був п'ятикласник з Массачусетса, що написав його 26 років тому, – пише upi.com.

Виявилось, що це повідомлення було написане в рамках завдання вчителя природничих наук Фредеріка Дж. Хемміли у жовтні 1997 року в школі Сендвіч Форестдейл (США).

Повідомлення, які написали учні, були закриті в пляшки і кинуті в океан капітаном човна, який був другом вчителя. Повідомлення мандрувало морем протягом 26 років, перш вибуло на берег Франції.

Вчителька 6-го класу в Массачусетсі Керол Аршамбо, розповіла, що впродовж багатьох років знайдено інші повідомлення в пляшках, які стосуються класу Фредеріка Дж. Хемміли. Нещодавно, одне з таких повідомлень було виявлене в Гренландії.

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