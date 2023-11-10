Укренерго попередило про фішингову розсилку: українцям приходять листи з вірусом від імені компанії

В компанії повідомили, як розпізнати листи з вірусом.

Фото: Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила 9 листопада про розсилку листів із вірусом на електронні адреси українців.

Невідомі маскуються під представників компанії та розсилають повідомлення з небезпечним вмістом.

Як розрізнити підробку:

лист відправлено не з офіційної адреси. Співробітники "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy.

ДП "Укренерго" не існує. Офіційна назва компанії - НЕК "Укренерго". До 2019 року використовувалась ДП "НЕК "Укренерго".

співробітники "Укренерго" завжди ведуть листування з вказаними повними даними відправника, у тому ж числі, виключно українською.

«НЕК «Укренерго» вже звернулось до правоохоронних органів з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії. Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК «Укренерго». Наш офіційний домен - @ua.energy», - йдеться у повідомленні.

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