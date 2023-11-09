Загибель помічника Залужного: прокуратура оскаржить рішення суду щодо підозрюваного Тімченко

Прокурори не згідні з рішенням судді відмовити у застосуванні запобіжного заходу підозрюваному офіцеру.

Фото: ОГП

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначимо, що в ОГП не вказують прізвище офіцера, але у ЗМІ писали, що мова йде про Андрія Тімченко.

Йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За даними слідства, 6 листопада підозрюваний подарував на День народження помічнику Головнокомандувача ЗСУ 6 універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці.

Нагадаємо, що сьогодні у ЗМІ писали, що суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного.

Як писала «Судово-юридична газета», внаслідок нещасного випадку у власному будинку загинув помічник Залужного Геннадій Частяков.

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