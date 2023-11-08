Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку

Заяву розглянуть найближчим часом.

У середу, 8 листопада, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер парламенту повідомив що її розглянуть найближчим часом.

«До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку.

Заяву буде розглянуто найближчим часом», — написав Стефанчук і додав фото заяви.

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