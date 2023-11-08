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  1. В Україні

Протаранив авто поліції під час втечі на викраденій машині: затримали водія, відео

18:09, 8 листопада 2023
Легковик, на якому рухався порушник, він викрав у Кашперівці.
Протаранив авто поліції під час втечі на викраденій машині: затримали водія, відео
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На Київщині правоохоронці затримали водія автомобіля, який протаранив службовий транспортний засіб поліцейських під час втечі на викраденому легковику. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що 8 листопада чоловік не розрахувався за пальне на АЗС у селищі Володарка, після чого на його розшук орієнтували екіпажі поліції.

Транспортний засіб водія правоохоронці виявили неподалік повороту на село Пилипча та почали його переслідування.

«У місті Біла Церква до погоні долучились також патрульні поліцейські.

Вже на проспекті Незалежності, порушник, тікаючи здійснив зіткнення зі службовим авто та в подальшому був зупинений і затриманий патрульними», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що легковик, на якому рухався порушник, він викрав у Кашперівці. Під час документування зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайства та опору представникам влади (ч.1 ст.289, ч.1 ст.190, ч.2 ст.342 ККУ).

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