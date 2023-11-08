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Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України, ДОКУМЕНТ

Які проблеми та досягнення констатувала Європейська комісія у Звіті стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, ДОКУМЕНТ.

Необхідно ще вдосконалити закон щодо добору суддів і створити новий суд для держорганів, - Єврокомісія опублікувала Звіт щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія у Звіті стосовно виконання Україною вимог рекомендує створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.

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Необхідно ще вдосконалити закон щодо добору суддів і створити новий суд для держорганів, - Єврокомісія опублікувала Звіт щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

14:05, 8 листопада 2023
Єврокомісія у Звіті стосовно виконання Україною вимог рекомендує створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.
Необхідно ще вдосконалити закон щодо добору суддів і створити новий суд для держорганів, - Єврокомісія опублікувала Звіт щодо початку переговорів про вступ України до ЄС
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Створити новий суд для розгляду судових спорів з центральними українськими держорганами і внести зміни до процедури добору суддів. Ці та інші подальші рекомендації для України вказала Європейська комісія, яка 8 листопада опублікувала Звіт стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

«Комісія рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ з Україною та стежитиме за прогресом і дотриманням у всіх сферах, пов’язаних із відкриттям переговорів, і звітуватиме Раді до березня 2024 року», - зазначається у Звіті.

Нагадаємо, що Звіт – це ще не відкриття перемовин про вступ. Як зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина «Звіт Єврокомісії це лише основа, рішення щодо відкриття перемовин буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні».

Отже, у певних частинах, зокрема, стосовно судової гілки влади Україна отримала схвальні відгуки. Втім, Єврокомісія рекомендує зробити ще деякі кроки. Зокрема, змінити законодавство стосовно добору суддів. 

«Необхідно ще вдосконалити законодавство щодо добору суддів, а також запровадити більш прозору процедуру відбору прокурорів керівного рівня.

У серпні та вересні 2023 року в Україні було прийнято два закони про відновлення дисциплінарних проваджень щодо суддів та про створення незалежної служби дисциплінарних інспекторів на основі прозорої та меритократичної процедури відбору із значним залученням міжнародних експертів.

  • Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва необхідно створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.
  • Потрібні законодавчі та інституційні зміни для забезпечення міцнішої дисциплінарної системи для прокурорів.
  • Для підвищення прозорості, ефективності та доступу до правосуддя Україна також має продовжувати зусилля щодо цифровізації судової системи.
  • Ще потрібно вжити системних заходів для просування реформи виконавчого провадження, в т.ч забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини.
  • Для забезпечення сталості зусиль зі зміцнення верховенства права Україні слід продовжити реформу юридичної освіти», - йдеться у Звіті.

Отже, Україні належить здійснити подальші кроки на шляху до євроінтеграції. 

В цілому, щодо функціонування судової системи Єврокомісія у Звіті констатує, що «Україна має певний рівень підготовки і має продовжувати свої зусилля».

«Незважаючи на загарбницьку війну з боку рф, Україна продовжувала надавати послуги в галузі правосуддя та досягла значного прогресу у впровадженні реформи органів судової влади 2021 року, спрямованої на доброчесність та професіоналізм.

Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну комісію суддів було відновлено після прозорого процесу із значним залученням незалежних експертів. Це дозволить уряду знову розпочати заповнення понад 2 000 вакансій суддів та оцінювання (перевірку) кваліфікації близько 1 900 діючих суддів, яку було призупинено у 2019 році.

Незважаючи на значні виклики, українські інституції продемонстрували надзвичайну стійкість і запровадили необхідні законодавчі акти та організаційні заходи, які дозволяють їй продовжувати надавати послуги правосуддя громадянам і компаніям під час війни.

У 2022 році більшість судів підтримували рівень розгляду (відношення кількості вирішених справ до кількості справ, що надійшли за певний рік) на рівні 100% або навіть вище.

У серпні 2023 року Україна прийняла законодавство, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах попередній відбір суддів Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, і розпочала процес імплементації шляхом створення Дорадчої групи експертів та оголошення конкурсів до Конституційного Суду», - зазначила Єврокомісія.

Автор: Наталя Мамченко

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