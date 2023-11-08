Необходимо еще усовершенствовать закон об отборе судей и создать новый суд для госорганов, - Еврокомиссия опубликовала Отчет о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия в Отчете по выполнению Украиной требований рекомендует создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

Создать новый суд для рассмотрения судебных споров с центральными украинскими госорганами и внести изменения в процедуру отбора судей. Эти и другие рекомендации для Украины указала Европейская комиссия, которая 8 ноября опубликовала Отчет о возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

«Комиссия рекомендует Европейскому Совету начать переговоры о вступлении с Украиной и будет следить за прогрессом и соблюдением во всех областях, связанных с открытием переговоров, и будет отчитываться Совету до марта 2024 года», - отмечается в Отчете.

Напомним, что Отчет – это еще не открытие переговоров о вступлении. Как отметила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, «Отчет Еврокомиссии это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре».

Итак, в определенных частях, в частности, относительно судебной ветви власти, Украина получила одобрительные отзывы. Впрочем, Еврокомиссия рекомендует предпринять еще некоторые шаги. В частности, изменить законодательство по отбору судей.

«Необходимо еще усовершенствовать законодательство об отборе судей, а также ввести более прозрачную процедуру отбора прокуроров руководящего уровня.

В августе и сентябре 2023 года в Украине было принято два закона о возобновлении дисциплинарных производств в отношении судей и создании независимой службы дисциплинарных инспекторов на основе прозрачной и меритократической процедуры отбора со значительным привлечением международных экспертов.

После ликвидации Окружного административного суда Киева необходимо создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектован надлежащим образом проверенными судьями.

Необходимы законодательные и институциональные изменения для обеспечения более прочной дисциплинарной системы для прокуроров.

Для повышения прозрачности, эффективности и доступа к правосудию Украина также должна продолжать усилия по цифровизации судебной системы.

Еще нужно принять системные меры для продвижения реформы исполнительного производства, в т.ч. обеспечения выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Для обеспечения постоянства усилий по укреплению верховенства права Украине следует продолжить реформу юридического образования», – говорится в Отчете.

Следовательно, Украине предстоит предпринять дальнейшие шаги на пути к евроинтеграции.

В целом по функционированию судебной системы Еврокомиссия в Отчете констатирует, что «Украина имеет определенный уровень подготовки и должна продолжать свои усилия».

«Несмотря на захватническую войну со стороны рф, Украина продолжала оказывать услуги в области правосудия и достигла значительного прогресса во внедрении реформы органов судебной власти 2021 года, направленной на добродетель и профессионализм.

Работа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей была возобновлена после прозрачного процесса со значительным привлечением независимых экспертов. Это позволит правительству снова начать заполнение более 2 000 вакансий судей и оценку (проверку) квалификации около 1 900 действующих судей, которая была приостановлена в 2019 году.

Несмотря на значительные вызовы, украинские институты продемонстрировали чрезвычайную устойчивость и ввели необходимые законодательные акты и организационные мероприятия, позволяющие ей продолжать оказывать услуги правосудия гражданам и компаниям во время войны.

В 2022 году большинство судов поддерживали уровень рассмотрения (отношение количества решенных дел к количеству дел, поступивших за определенный год) на уровне 100% или даже выше.

В августе 2023 Украина приняла законодательство, которое обеспечивает прозрачный и основанный на заслугах предварительный отбор судей Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и начала процесс имплементации путем создания Совещательной группы экспертов и объявления конкурсов в Конституционный Суд», - отметила Еврокомиссия.

Автор: Наталья Мамченко

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