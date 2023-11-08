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Верховная Рада упростила процедуру получения статуса участника боевых действий

11:00, 8 ноября 2023
Депутаты приняли в целом законопроект №9141 об упрощении процедуры оформления ветеранского статуса.
Верховная Рада упростила процедуру получения статуса участника боевых действий
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В среду, 8 ноября, Верховная Рада упростила процедуру получения УБД. Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Так, 278 депутатов поддержали в целом изменения в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана #9141.

Они регламентируют вопрос о присвоении статусов: участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы.

Компетентные органы могут самостоятельно обратиться в ответственные органы или лица за необходимыми документами, что является основанием для предоставления статуса, если такие документы не были поданы на рассмотрение комиссии лицом, в отношении которого принимается решение.

Ответственный орган или лицо, обладающие необходимыми документами, обязаны ответить на запрос не позднее, чем через тридцать дней с даты его поступления.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время существует ряд препятствий для оформления военнослужащими статуса участника боевых действий. В частности, компетентные органы требуют перечень документов, часть из которых даже может не предусматриваться законодательством.

Кроме этого, защитникам приходится собирать необходимые документы по второму кругу, а иногда и по третьему кругу в связи, в частности с переходом в другое подразделение, а процедура оформления статуса участника боевых действий может растянуться на месяца, а иногда на год-два.

В связи с этим предлагается перевести бюрократическое бремя, связанное с получением статуса на чиновников.

«В основном защитники, которые обратились в соответствующие комиссии для оформления статуса ветерана, продолжают проходить военную службу, они часто не могут появляться в компетентные органы по требованию принести документы, недостающие для оформления статуса», - отмечается в записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 6, 7 и 10-1 закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», регламентирующих вопросы присвоения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы

Предусматривается, что при принятии решения о предоставлении статуса таким лицам ответственные за присвоение статуса органы (комиссии, межведомственные комиссии, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения) по заявлению лица или его представителя истребовали у ответственных органов или лиц необходимые документы, являющиеся основанием для предоставление статуса, если такие документы не были представлены на рассмотрение лицом, в отношении которого принимается решение.

При этом в законопроекте уточняется, что ответственный орган или лицо, обладающие необходимыми документами, обязаны предоставить ответ на запрос не позднее, чем через тридцать дней со дня его поступления. То есть в случае принятия законопроекта, защитники должны подать заявление о получении статуса участника боевых действий, а обязанность собирать необходимые бумажки будет возложена на соответствующих чиновников. Вероятно, по аналогии с другими законодательными инициативами заявление можно будет подать через Дію.

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