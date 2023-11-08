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Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС

13:31, 8 ноября 2023
Согласно отчету Европейской комиссии, Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС.
Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС
Фото: vesti.ua
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕК рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, передает «Суспільне».

Еврокомиссия обнародовала отчет, в котором зафиксировала прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций по пути к членству в ЕС. Теперь начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Согласно отчету, Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. В то же время, условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.

«Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогрессе национальных меньшинств», - заявила Урсула.

Также Еврокомиссия рекомендовала совету ЕС начать процесс переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз и предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

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