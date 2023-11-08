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Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат НАБУ для открытия переговоров о вступлении в ЕС

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Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат НАБУ для открытия переговоров о вступлении в ЕС

11:02, 8 ноября 2023
После того, как Украина примет закон о лоббировании, увеличит численность НАБУ и внесет изменения в закон о декларировании, могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат НАБУ для открытия переговоров о вступлении в ЕС
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8 ноября Еврокомиссия обнародует Отчет о возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. 7 ноября вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что формулировки в Отчете Еврокомиссии относительно выполнения требований Украиной для начала переговоров о вступлении в ЕС «будут сдержанны». Она подчеркнула, что реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет, а Отчет Еврокомиссии – это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре.

Ранее мы писали, что одной из рекомендаций по открытию переговоров может быть расширение штата НАБУ. О такой необходимости еще в марте 2023 года отмечал директор НАБУ Семен Кривонос.

«Радио Свобода» 8 ноября опубликовало основные тезисы, которые, по словам издания, есть в финальной версии проекта Отчета Еврокомиссии.

В частности, речь идет о принятии уже анонсированного Президентом Владимиром Зеленским закона о лоббировании, а также об изменениях в закон о предотвращении коррупции в части расширения полномочий НАПК.

«Судебно-юридическая газета» ранее писала, что закон о лоббировании может предусматривать создание Реестра лоббистов, а также необходимость открытия такими субъектами информации об их донорах.

Итак, рамки переговоров Еврокомиссия рекомендует одобрить, после того как Украина:

  1. одобрит предложенный правительством закон об увеличении штатной численности НАБУ;
  2. исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу;
  3. одобрит закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;
  4. одобрит закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

Кроме того, как отмечает издание, в проекте отчета также особо подчеркивается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией «путем дальнейших расследований и судебных приговоров».

Напомним, что 22 июня 2023 года на пресс-конференции Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели представил устную оценку прогресса Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Тогда по Украине признали выполнение «полностью» двух требований из семи. В настоящее время, по данным СМИ, полностью выполненными признают 4 требования. Однако, судя по всему, введут новые условия.

Автор: Наталья Мамченко

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