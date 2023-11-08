Коронавирус «Пирола» обнаружили в Украине: в Минздраве назвали его симптомы

Лабораторно подтвержденный случай коронавируса «Пирола» обнаружили в Ровенской области.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали еще один подвид COVID-19 с новыми симптомами.

Министерство здравоохранения Украины 8 ноября подтвердило, что зарегистрирован первый случай нового варианта коронавируса под названием «Пирола».

«Лабораторно подтвержденный случай обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний мужчина.

Симптомы субварианта «Пиролы» такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь», - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 9480 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до 4 лет.

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