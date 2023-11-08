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Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат НАБУ для открытия переговоров о вступлении в ЕС

После того, как Украина примет закон о лоббировании, увеличит численность НАБУ и внесет изменения в закон о декларировании, могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Признаки и виды компетенционного спора между субъектами властных полномочий: заключение Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о понятии компетенционного спора и невозможности утаивания за «названием» такого спора другого «искусственного» спора.

Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

  1. В Украине

Коронавирус «Пирола» обнаружили в Украине: в Минздраве назвали его симптомы

10:56, 8 ноября 2023
Лабораторно подтвержденный случай коронавируса «Пирола» обнаружили в Ровенской области.
Коронавирус «Пирола» обнаружили в Украине: в Минздраве назвали его симптомы
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Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали еще один подвид COVID-19 с новыми симптомами.

Министерство здравоохранения Украины 8 ноября подтвердило, что зарегистрирован первый случай нового варианта коронавируса под названием «Пирола».

«Лабораторно подтвержденный случай обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний мужчина.

Симптомы субварианта «Пиролы» такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь», - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 9480 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до 4 лет.

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