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  1. В Украине

В Украине зафиксировали еще один подвид COVID-19 с новыми симптомами

21:24, 7 ноября 2023
На Ровенщине зафиксировали новый подвид штамма Omicron – «Арктур», однако с низкой степенью серьезности.
В Украине зафиксировали еще один подвид COVID-19 с новыми симптомами
Источник фото: pravda.com
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В Ровенской области зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон, который получил название «Арктур», - сообщил председатель Ровенской областной администрации Виталий Коваль.

По его словам, вирус был обнаружен на территории Дубенского района. Штамм «Арктур» является подвидом COVID-19 и впервые был обнаружен в Индии в январе 2023 года. С тех пор он распространился по всему миру.

Особенностью этого подвида является повышенный уровень заразности, который превышает на 20% предыдущего штамма Кракен (Kraken). Пациенты с «Арктуром» имеют симптомы, характерные для предыдущих вариантов COVID-19, включая высокую температуру, кашель, боль в горле и мышечную слабость. К тому же он приводит к развитию нового симптома – зудящего конъюнктивита (розового глаза) без выделения гноя, но с ощущением липкости в глазах.

ВОЗ оценивает степень серьезности «Арктура» как низкую.

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