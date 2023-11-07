В Україні зафіксували ще один підвид COVID-19 з новими симптомами

На Рівненщині зафіксували новий підвид штаму Omicron – «Арктур», проте з низьким ступенем серйозності.

Джерело фото: pravda.com

В Рівненській області зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон, який отримав назву «Арктур», – повідомив голова Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, вірус було виявлено на території Дубенського району. Штам «Арктур» є підвидом COVID-19 і вперше був виявлений в Індії у січні 2023 року. З того часу він поширився по всьому світу.

Особливістю цього підвиду є підвищений рівень заразності, який перевищує на 20% попереднього штаму Кракен (Kraken). Пацієнти з «Арктуром» мають симптоми, характерні для попередніх варіантів COVID-19, включаючи високу температуру, кашель, біль у горлі та м'язову слабкість. До того ж він призводить до розвитку нового симптому - сверблячого кон'юнктивіту (рожевого ока) без виділення гною, але з відчуттям липкості в очах.

ВООЗ оцінює ступінь серйозності «Арктура» як низький.

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