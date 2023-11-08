Коронавірус «Пірола» виявили в Україні: у МОЗ назвали його симптоми

Лабораторно підтверджений випадок коронавірусу «Пірола» виявили на Рівненщині.

Як раніше повідомлялося, в Україні зафіксували ще один підвид COVID-19 з новими симптомами.

Міністерство охорони здоров'я України 8 листопада підтвердило, що зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола».

«Лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік.

Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи», - сказано у повідомленні.

У МОЗ додали, що за минулий тиждень в Україні зареєстровано 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років.

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