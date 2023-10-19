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Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании, согласно которому организации должны будут предоставить данные о своих донорах

Общественные организации будут рассказывать НАПК о своих донорах и суммах грантов, - Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании.

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Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании, согласно которому организации должны будут предоставить данные о своих донорах

10:55, 19 октября 2023
Общественные организации будут рассказывать НАПК о своих донорах и суммах грантов, - Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании.
Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании, согласно которому организации должны будут предоставить данные о своих донорах
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 19 октября анонсировал внесение законопроекта о лоббировании. По его словам, общественные организации и физические лица должны будут предоставить в НАПК информацию о своих донорах и объеме финансирования.

«Ну что, три дня обсуждения как плохо быть пожизненным РЕРом заканчиваются.

Открываем новый уровень – закон о лоббировании, согласно которому все соответствующие организации и физические лица должны подавать данные о своих донорах и суммах в НАПК – это будет срач)», - написал Арахамия (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Напомним, 20 сентября вступил в силу Закон «О правотворческой деятельности» (законопроект 5707), предусматривающий внесение Кабмином в течение 6 месяцев законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности.

Также 19 сентября были внесены изменения в План мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.

В частности, Кабмин изменил с декабря 2023 на сентябрь 2023 сроки разработки и внесения соответствующего законопроекта о лоббировании.

Изменен ответственный исполнитель – из Минюста, НАПК и других заинтересованных органов – только на НАПК.

Результатом в соответствии с обновленным Планом должна быть установленная обязательность:

  • государственной регистрации лоббистской деятельности;
  • отчетность лоббистов;
  • опубликование договоров о предоставлении услуг по лоббированию и финансовым отчетам

запрет:

  • наличных расчетов за предоставление услуг по лоббированию;
  • получение бюджетных средств лоббистами на ведение лоббистской деятельности

введение:

  • публичного реестра лоббистов;
  • контроль и ответственность за нарушение ограничений и обязанностей.

Автор: Наталя Мамченко

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