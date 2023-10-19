Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання, за яким організації повинні будуть подати дані про своїх донорів

Громадські організації будуть розповідати НАЗК про своїх донорів та суми грантів, - Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 19 жовтня анонсував внесення законопроекту про лобіювання. За його словами, громадські організації та фізичні особи повинні будуть подати до НАЗК інформацію про своїх донорів та об’єм фінансування.

«Ну що, три дні обговорення як погано бути пожиттєвим РЕРом закінчуються.

Відкриваємо новий рівень - закон про лобіювання, згідно з якім всі відповідні організації та фізичні особи мають подавати дані про своїх донорів і суми в НАЗК - оце буде срач )», - написав Арахамія (орфографія та пунктуація збережені – прим. ред.).

Нагадаємо, 20 вересня набув чинності Закон «Про правотворчу діяльність» (законопроект 5707), який передбачає внесення Кабміном протягом 6 місяців законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності.

Також 19 вересня були внесені зміни до Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом олігархами.

Зокрема, Кабмін змінив зі грудня 2023 року на вересень 2023 року строки розробки та внесення відповідного законопроекту про лобіювання.

Змінено відповідального виконавця – з Мінюсту, НАЗК та інших заінтересованих органів – лише на НАЗК.

Результатом відповідно до оновленого Плану має бути установлена обов’язковість:

державної реєстрації лобістської діяльності;

звітування лобістів;

опублікування договорів про надання послуг з лобіювання та фінансових звітів

заборона:

готівкових розрахунків за надання послуг з лобіювання;

отримання бюджетних коштів лобістами на провадження лобістської діяльності

запровадження:

публічного реєстру лобістів;

контроль і відповідальність за порушення обмежень і обов’язків.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.