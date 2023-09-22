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В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес

Кабмін вирішив прискорити регулювання діяльності лоббістських організацій в Україні, змінивши строк внесення відповідного законопроекту з грудня 2023 року на вересень 2023 року.

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В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес

13:32, 22 вересня 2023
Кабмін вирішив прискорити регулювання діяльності лоббістських організацій в Україні, змінивши строк внесення відповідного законопроекту з грудня 2023 року на вересень 2023 року.
В Україні створять Реєстр лоббістів, – Кабмін вирішив прискорити процес
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Уряд прискорить розробку та внесення до Верховної Ради законопроекту про лобіювання.

Так, 19 вересня були внесені зміни до Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). 

Зокрема, Кабмін змінив зі грудня 2023 року на вересень 2023 року строки розробки та внесення відповідного законопроекту про лобіювання.

Змінено відповідального виконавця – з Мінюсту, НАЗК та інших заінтересованих органів – лише на НАЗК.

Також змінено «Очікуваний результат».

Зокрема, таким результатом відповідно до оновленого Плану має бути установлена обов’язковість:

  • державної реєстрації лобістської діяльності;
  • звітування лобістів;
  • опублікування договорів про надання послуг з лобіювання та фінансових звітів

заборона:

  • готівкових розрахунків за надання послуг з лобіювання;
  • отримання бюджетних коштів лобістами на провадження лобістської діяльності

запровадження:

  • публічного реєстру лобістів;
  • контроль і відповідальність за порушення обмежень і обов’язків.

 

Нагадаємо, 20 вересня набув чинності Закон «Про правотворчу діяльність». Нагадаємо, основним ініціатором закону виступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з великою групою народних депутатів. Законопроект 5707 був прийнятий 24 серпня.

Хоча основний масив норм закону вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, однак деякі положення дають старт процесам вже зараз.

Так, з 20 вересня 2023 розпочинається відлік 6 місяців для внесення Кабміном законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності.

Відповідна імперативна норма передбачена прикінцевими положеннями нового закону.

Разом із тим, Кабмін відклав створення Реєстру олігархів на невизначений строк.

Автор: Наталя Мамченко

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