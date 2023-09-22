На Харківщині викрили шахрая, який «продавав» неіснуючі авто для потреб ЗСУ

На Харківщині мешканець м. Лозова, знаючи про великий попит військових та волонтерів, що надають допомогу українським військовослужбовцям, на автомобілі для виконання бойових завдань, вирішив заробити на цьому. Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що фактично автомобілів він не мав, як і наміру укладати чесну угоду.
«Коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник узгоджував з ними деталі покупки і повідомляв про необхідність внесення передоплати. Одразу після зарахування грошей на картку «продавець» переставав виходити на зв’язок.
Наразі встановлено десять потерпілих від дій шахрая. Усі вони — українські військовослужбовці. Загальна сума матеріальної шкоди складає близько 900 тис. грн», - сказано у повідомленні.
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також інші потерпілі.
Раніше ми писали, що жителька Чернігівщини ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень.
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