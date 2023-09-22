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  1. В Україні

На Харківщині викрили шахрая, який «продавав» неіснуючі авто для потреб ЗСУ

18:13, 22 вересня 2023
31-річний чоловік розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків.
На Харківщині викрили шахрая, який «продавав» неіснуючі авто для потреб ЗСУ
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На Харківщині мешканець м. Лозова, знаючи про великий попит військових та волонтерів, що надають допомогу українським військовослужбовцям, на автомобілі для виконання бойових завдань, вирішив заробити на цьому. Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що фактично автомобілів він не мав, як і наміру укладати чесну угоду.

«Коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник узгоджував з ними деталі покупки і повідомляв про необхідність внесення передоплати. Одразу після зарахування грошей на картку «продавець» переставав виходити на зв’язок.

Наразі встановлено десять потерпілих від дій шахрая. Усі вони — українські військовослужбовці. Загальна сума матеріальної шкоди складає близько 900 тис. грн», - сказано у повідомленні.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також інші потерпілі.

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