Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Какие зарплаты Кабмин предлагает установить в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Должностные оклады САП предлагают определить отдельной нормой.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ – по мнению Дениса Маслова, это конституционно, потому что Конституция позволяет определять законом порядок назначения судей.

В Украине возвратят уголовную ответственность за контрабанду товаров

Законопроект Владимира Зеленского, лежавший в Раде с апреля 2021 года относительно криминализации контрабанды товаров, могут наконец-то принять как закон.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Совет судей настаивает на пересмотре нормы о невозможности сохранения заместителя руководителя аппарата суда в судах, где количество работников аппарата не превышает 75

В Совет судей Украины поступила масса обращений из районных судов, а ГСА и ВСП теперь необходимо на это отреагировать.

  1. В Украине

В Харьковской области разоблачили мошенника, который «продавал» несуществующие авто для нужд ВСУ

18:13, 22 сентября 2023
31-летний мужчина размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников.
В Харьковской области разоблачили мошенника, который «продавал» несуществующие авто для нужд ВСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Харьковской области житель г. Лозовая, зная о большом спросе военных и волонтеров, оказывающих помощь украинским военнослужащим, на автомобиле для выполнения боевых задач, решил заработать на этом. Злоумышленник размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что фактически автомобилей у него не было, как и намерения заключать честное соглашение.

«Когда на объявление мошенника отзывались потенциальные покупатели, его сообщник согласовывал с ними детали покупки и сообщал о необходимости внесения предоплаты. Сразу после зачисления денег на карту «продавец» переставал выходить на связь.

В настоящее время установлены десять пострадавших от действий мошенника. Все они – украинские военнослужащие. Общая сумма материального ущерба составляет около 900 тыс. грн», - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 31-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также другие потерпевшие.

Ранее мы писали, что жительница Черниговщины обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду