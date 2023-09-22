В Харьковской области разоблачили мошенника, который «продавал» несуществующие авто для нужд ВСУ

31-летний мужчина размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников.

В Харьковской области житель г. Лозовая, зная о большом спросе военных и волонтеров, оказывающих помощь украинским военнослужащим, на автомобиле для выполнения боевых задач, решил заработать на этом. Злоумышленник размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что фактически автомобилей у него не было, как и намерения заключать честное соглашение.

«Когда на объявление мошенника отзывались потенциальные покупатели, его сообщник согласовывал с ними детали покупки и сообщал о необходимости внесения предоплаты. Сразу после зачисления денег на карту «продавец» переставал выходить на связь.

В настоящее время установлены десять пострадавших от действий мошенника. Все они – украинские военнослужащие. Общая сумма материального ущерба составляет около 900 тыс. грн», - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 31-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также другие потерпевшие.

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