В Украине создадут Реестр лоббистов, – Кабмин решил ускорить процесс

Правительство ускорит разработку и внесение в Верховную Раду законопроекта о лоббировании.
Так, 19 сентября были внесены изменения в План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).
В частности, Кабмин изменил с декабря 2023 на сентябрь 2023 сроки разработки и внесения соответствующего законопроекта о лоббировании.
Изменен ответственный исполнитель – с Минюста, НАПК и других заинтересованных органов – только на НАПК.
Также изменен «Ожидаемый результат».
В частности, таким результатом в соответствии с обновленным Планом должна быть установлена обязательность:
- государственной регистрации лоббистской деятельности;
- отчетность лоббистов;
- опубликование договоров о предоставлении услуг по лоббированию и финансовым отчетам
запрет:
- наличных расчетов за предоставление услуг по лоббированию;
- получение бюджетных средств лоббистами на ведение лоббистской деятельности
введение:
- публичного реестра лоббистов;
- контроль и ответственность за нарушение ограничений и обязанностей.
Напомним, 20 сентября вступил в силу Закон «О правотворческой деятельности». Напомним, основным инициатором закона выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов. Законопроект 5707 г. был принят 24 августа.
Хотя основная массив норм закона вводится в действие через один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине, однако некоторые положения дают старт процессам уже сейчас.
Так, с 20 сентября 2023 года начинается отсчет 6 месяцев для внесения Кабмином законопроекта относительно лоббизма и лоббистской деятельности.
Соответствующая императивная норма предусмотрена заключительными положениями нового закона.
Вместе с тем Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок.
Автор: Наталья Мамченко
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