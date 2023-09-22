В Украине создадут Реестр лоббистов, – Кабмин решил ускорить процесс

Кабмин решил ускорить регулирование деятельности лоббистских организаций в Украине, изменив срок внесения соответствующего законопроекта с декабря 2023 года на сентябрь 2023 года.

Правительство ускорит разработку и внесение в Верховную Раду законопроекта о лоббировании.

Так, 19 сентября были внесены изменения в План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).

В частности, Кабмин изменил с декабря 2023 на сентябрь 2023 сроки разработки и внесения соответствующего законопроекта о лоббировании.

Изменен ответственный исполнитель – с Минюста, НАПК и других заинтересованных органов – только на НАПК.

Также изменен «Ожидаемый результат».

В частности, таким результатом в соответствии с обновленным Планом должна быть установлена обязательность:

государственной регистрации лоббистской деятельности;

отчетность лоббистов;

опубликование договоров о предоставлении услуг по лоббированию и финансовым отчетам

запрет:

наличных расчетов за предоставление услуг по лоббированию;

получение бюджетных средств лоббистами на ведение лоббистской деятельности

введение:

публичного реестра лоббистов;

контроль и ответственность за нарушение ограничений и обязанностей.

Напомним, 20 сентября вступил в силу Закон «О правотворческой деятельности». Напомним, основным инициатором закона выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов. Законопроект 5707 г. был принят 24 августа.

Хотя основная массив норм закона вводится в действие через один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине, однако некоторые положения дают старт процессам уже сейчас.

Так, с 20 сентября 2023 года начинается отсчет 6 месяцев для внесения Кабмином законопроекта относительно лоббизма и лоббистской деятельности.

Соответствующая императивная норма предусмотрена заключительными положениями нового закона.

Вместе с тем Кабмин отложил создание Реестра олигархов на неопределенный срок.

Автор: Наталья Мамченко

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