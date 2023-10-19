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  1. У світі

Рекордне покарання: чоловіка оштрафували на $1,4 млн за перевищення швидкості

17:17, 19 жовтня 2023
Водій був вражений, коли дізнався, що йому прийшов штраф у розмірі $1,4 млн. за перевищення швидкості.
Рекордне покарання: чоловіка оштрафували на $1,4 млн за перевищення швидкості
Фото: autocentre.ua
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Американець Коннор Като зі штату Джорджія їхав на своєму автомобілі зі швидкістю 145 км/год у зоні, де встановлено обмеження швидкості 89 км/год. Чоловіка зупинили поліцейські та виписали йому штраф, передає Lad Bible.

Водій очікував великого штрафу, тому що будь-який житель штату, який проїхав зі швидкістю більше 56 км/год понад встановленої швидкості, отримує максимальну суму штрафу в $1 000.

Однак йому прийшов рахунок на $1,4 млн. Коннор подумав, що це помилка, а тому вирішив зателефонувати до суду. Там йому відповіли, що він має розщедритися на гроші або з'явитися на засідання суду.

«Я сказав: «Можливо, це друкарська помилка», а вона відповіла: «Ні, сер, ви або платите суму, або приходьте до суду 21 грудня о 13:30», – розповів водій.

Пізніше американець дізнався, що штраф лише тимчасова сума, яку автоматично згенерувало ПЗ, якою суд користується для видачі штрафів таким «супершвидкісним водіям». За словами представника міста Саванна, оскільки водії повинні бути в суді в рамках обов'язкової умови для притягнення до відповідальності, це число просто генерує програмне забезпечення.

Прес-секретар місцевої адміністрації Джошуа Пікок додав, що подібні гігантські суми штрафу не потрібні, щоб залякувати громадян та викликати їх до суду. Надалі рішення про штраф Като має ухвалити суддя.

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