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У ЗСУ оцінили загрозу повторного вторгнення окупантів через Чорнобильську зону

13:31, 19 жовтня 2023
Зараз на цьому напрямку перебуває недостатня кількість військ Білорусі, щоб створювати військову загрозу, але є певна небезпека, зазначив Сергій Наєв.
У ЗСУ оцінили загрозу повторного вторгнення окупантів через Чорнобильську зону
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
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Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав мешканців Чорнобильської зони, які стали відрізаними від цивілізації через російське вторгнення. Про це повідомляють у Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ. 

Зараз допомогу жителям зони відчуження надають військові. Захисники привозять ліки, продукти та інші необхідні речі.

Наєв зазначив, що поки загрози повторного вторгнення через Чорнобильську зону немає, але небезпека залишається.

"Зараз на цьому напрямку перебуває недостатня кількість військ Республіки Білорусь, щоб створювати військову загрозу, але є певна небезпека. Ми усвідомлюємо, що вона може зрости, але й ГШ ЗСУ тоді збільшить наші сили, що у цьому випадку підсилить обороноздатність й готовність наших військ", — наголосив Наєв.

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