В ВСУ оценили угрозу повторного вторжения оккупантов через Чернобыльскую зону

Сейчас в этом направлении находится недостаточное количество войск Беларуси, чтобы создавать военную угрозу, но есть определенная опасность, отметил Сергей Наев.

Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил генерал-лейтенант Сергей Наев посетил жителей Чернобыльской зоны, которые стали отрезанными от цивилизации из-за российского вторжения. Об этом сообщают в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

В настоящее время помощь жителям зоны отчуждения оказывают военные. Защитники привозят лекарства, продукты и другие необходимые вещи.

Наев отметил, что пока угрозы повторного вторжения из-за Чернобыльской зоны нет, но опасность остается.

"Сейчас на этом направлении находится недостаточное количество войск Республики Беларусь, чтобы создавать военную угрозу, но есть определенная опасность. Мы осознаем, что она может возрасти, но и ГШ ВСУ тогда увеличит наши силы, что в этом случае усилит обороноспособность и готовность наших войск" , – подчеркнул Наев.

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