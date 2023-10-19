Умер американский актер и звезда фильмов «Рокки» Берт Янг

Американский актер Берт Янг известен по роли в таких фильмах, как «Китайский квартал», «Однажды в Америке» и, особенно, «Рокки», за которую он был номинирован на премию «Оскар», умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83.
Как пишет «New York Times», смерть актера подтвердила его дочь.
Источник фото: Everett Collection
На смерть Берта Янга отреагировал Сильвестр Сталлоне, с которым они вместе снимались в «Рокки».
«Моему дорогому другу, Берту Янгу. Ты был невероятным человеком и артистом. Я и мир будем очень скучать по тебе. Покойся с миром», – написал Сталлоне.
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