Умер американский актер и звезда фильмов «Рокки» Берт Янг

Актору было 83 года.

Источник фото: United Artists, via Moviestore/Shutterstock

Американский актер Берт Янг известен по роли в таких фильмах, как «Китайский квартал», «Однажды в Америке» и, особенно, «Рокки», за которую он был номинирован на премию «Оскар», умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83.

Как пишет «New York Times», смерть актера подтвердила его дочь.

Источник фото: Everett Collection

На смерть Берта Янга отреагировал Сильвестр Сталлоне, с которым они вместе снимались в «Рокки».

«Моему дорогому другу, Берту Янгу. Ты был невероятным человеком и артистом. Я и мир будем очень скучать по тебе. Покойся с миром», – написал Сталлоне.

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