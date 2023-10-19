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  1. Общество

Что отмечают 19 октября: традиции, приметы, запреты

10:21, 19 октября 2023
19 октября отмечается Международный день кредитных союзов.
Что отмечают 19 октября: традиции, приметы, запреты
Фото: depositphotos
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В четверг, 19 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня отмечают Международный день кредитных союзов. Официальный праздник, который существует с января 1927 года, когда был создан по инициативе Американской Лиги кредитных союзов в Массачуссетсе.

Также 19 октября – Международный день правильных действий во время землетрясения. Главная цель происшествия – проинформировать население о важности принятия правильных и немедленных мер во время землетрясения.

19 октября в Украине и мире отмечают Международный день джина с тоником. Праздник посвящен популярному коктейлю, уходящему своими корнями колониальной эпохи Британской империи.

Верующие чтят перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Что запрещено делать в этот день:

  • Нельзя на ночь оставаться вещи сушиться, потому что несчастье может "придраться".
  • Если у вас просят подаяние, не разрешено отказывать.
  • Запрещено в этот день убивать пауков.

Среди наших предков было несколько примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: у дома скачет сорока — ждите новостей;
  • перелетные птицы летят высоко над землей – будет снежной зима;
  • морозный день — значит через семь дней будет оттепель;
  • на улице грязь — ждите снегопада только через 28 дней;
  • перед снегопадом земля хорошо подмерзла — в следующем году будет большой урожай;
  • тепло на улице — и весна будет теплой;
  • ночью выпало немного снега – скоро ударят сильные морозы.

Издавна в этот день становилось понемногу холоднее, поэтому крестьяне готовились к зиме, проверяли теплые вещи, приводили их в порядок при необходимости.

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