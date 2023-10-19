Что отмечают 19 октября: традиции, приметы, запреты

В четверг, 19 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня отмечают Международный день кредитных союзов. Официальный праздник, который существует с января 1927 года, когда был создан по инициативе Американской Лиги кредитных союзов в Массачуссетсе.
Также 19 октября – Международный день правильных действий во время землетрясения. Главная цель происшествия – проинформировать население о важности принятия правильных и немедленных мер во время землетрясения.
19 октября в Украине и мире отмечают Международный день джина с тоником. Праздник посвящен популярному коктейлю, уходящему своими корнями колониальной эпохи Британской империи.
Верующие чтят перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
Что запрещено делать в этот день:
- Нельзя на ночь оставаться вещи сушиться, потому что несчастье может "придраться".
- Если у вас просят подаяние, не разрешено отказывать.
- Запрещено в этот день убивать пауков.
Среди наших предков было несколько примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: у дома скачет сорока — ждите новостей;
- перелетные птицы летят высоко над землей – будет снежной зима;
- морозный день — значит через семь дней будет оттепель;
- на улице грязь — ждите снегопада только через 28 дней;
- перед снегопадом земля хорошо подмерзла — в следующем году будет большой урожай;
- тепло на улице — и весна будет теплой;
- ночью выпало немного снега – скоро ударят сильные морозы.
Издавна в этот день становилось понемногу холоднее, поэтому крестьяне готовились к зиме, проверяли теплые вещи, приводили их в порядок при необходимости.
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