В Харькове вспыхнул пожар в супермаркете, фото

Спасатели эвакуировали из здания супермаркета 30 человек.

Фото: ГСЧС

В среду, 18 октября, в Харькове произошел пожар в одном из супермаркетов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«В 18:17 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одном из супермаркетов города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что горела облицовка стены на площади 100 кв.м. и крыша трехэтажного здания на площади, ориентировочно 200 кв.м.

Спасатели эвакуировали 30 человек. Предварительно пострадавших нет. Уже в 19:00 пожар был локализован, а в 20:09 – ликвидирован.

На фотографиях можно увидеть адрес, по которому расположен супермаркет «Класс».

Фото: ГСЧС

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