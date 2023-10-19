У Харкові спалахнула пожежа у супермаркеті, фото

Рятувальники евакуювали із будівлі супермаркету 30 людей.

Фото: ДСНС

У середу, 18 жовтня, у Харкові сталася пожежа в одному із супермаркетів. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«О 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у одному із супермаркетів міста», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що горіло облицювання стіни на площі 100 кв.м. та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв.м.

Рятувальники евакуювали 30 людей. Попередньо постраждалих немає. Вже о 19:00 пожежу було локалізовано, а о 20:09 – ліквідовано.

На фотографіях можна побачити адресу, за якою розташований супермаркет «Клас».

Фото: ДСНС

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