Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання, за яким організації повинні будуть подати дані про своїх донорів

Громадські організації будуть розповідати НАЗК про своїх донорів та суми грантів, - Давид Арахамія анонсував закон про лобіювання.

Віце-прем’єр Ольга Стефанішина про закон щодо статусу PEP: ми ще не стали країною з рівнем верховенства права, який дозволив би переконати FATF змінити правила

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина відреагувала на фейсбук-резонанс із прийняттям закону про довічний статус політично значущих осіб для топ-посадовців.

Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Велика Палата Верховного Суду виснувала щодо права громадян на відшкодування після реквізиції і мобілізації їх нерухомості державою

Будинок, який придбала пенсіонерка, використали під опорний пункт, вона звернулася до суду за відшкодуванням, - Велика Палата Верховного Суду вказала, що використання військовослужбовцями ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою України конституційних обов`язків, і не може бути діянням, яким їй завдана моральна шкода.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

  1. Суспільство

Що святкують 19 жовтня: традиції, прикмети, заборони

10:21, 19 жовтня 2023
19 жовтня відзначають Міжнародний день кредитних спілок.
Що святкують 19 жовтня: традиції, прикмети, заборони
Фото: depositphotos
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 19 жовтня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні відзначають Міжнародний день кредитних спілок. Офіційне свято, яке існує від січня 1927 року, коли було створене за ініціативи Американської Ліги кредитних спілок в Массачуссетсі. 

Також 19 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Головна мета події — поінформувати населення про важливість вжиття правильних та негайних заходів під час землетрусу.

19 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день джину з тоніком. Свято присвячене популярному коктейлю, який сягає своїм корінням колоніальної епохи Британської імперії. 

Віряни вшановують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського. 

Що не можна робити цього дня:

  • Не можна на ніч лишатися речі сушитися, бо нещастя може "причепитися".
  • Якщо у вас просять милостиню, не дозволено відмовляти.
  • Заборонено цього дня вбивати павуків.

Серед наших предків існувало кілька прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: біля будинку скаче сорока — чекайте на новини;
  • перелітні птахи летять високо над землею — буде сніжною зима;
  • морозний день — через сім днів буде відлига;
  • на вулиці бруд — чекайте на снігопад тільки через 28 днів;
  • перед снігопадом земля добре підмерзла — наступного року буде великий урожай;
  • тепло на вулиці — то й весна буде теплою;
  • вночі випало трохи снігу — скоро вдарять сильні морози.

Здавна в цей день ставало потрохи холодніше, тому селяни готувалися до зими, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді