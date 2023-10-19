Що святкують 19 жовтня: традиції, прикмети, заборони

У четвер, 19 жовтня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні відзначають Міжнародний день кредитних спілок. Офіційне свято, яке існує від січня 1927 року, коли було створене за ініціативи Американської Ліги кредитних спілок в Массачуссетсі.
Також 19 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Головна мета події — поінформувати населення про важливість вжиття правильних та негайних заходів під час землетрусу.
19 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день джину з тоніком. Свято присвячене популярному коктейлю, який сягає своїм корінням колоніальної епохи Британської імперії.
Віряни вшановують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського.
Що не можна робити цього дня:
- Не можна на ніч лишатися речі сушитися, бо нещастя може "причепитися".
- Якщо у вас просять милостиню, не дозволено відмовляти.
- Заборонено цього дня вбивати павуків.
Серед наших предків існувало кілька прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: біля будинку скаче сорока — чекайте на новини;
- перелітні птахи летять високо над землею — буде сніжною зима;
- морозний день — через сім днів буде відлига;
- на вулиці бруд — чекайте на снігопад тільки через 28 днів;
- перед снігопадом земля добре підмерзла — наступного року буде великий урожай;
- тепло на вулиці — то й весна буде теплою;
- вночі випало трохи снігу — скоро вдарять сильні морози.
Здавна в цей день ставало потрохи холодніше, тому селяни готувалися до зими, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.
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