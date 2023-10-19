Що святкують 19 жовтня: традиції, прикмети, заборони

19 жовтня відзначають Міжнародний день кредитних спілок.

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У четвер, 19 жовтня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні відзначають Міжнародний день кредитних спілок. Офіційне свято, яке існує від січня 1927 року, коли було створене за ініціативи Американської Ліги кредитних спілок в Массачуссетсі.

Також 19 жовтня Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Головна мета події — поінформувати населення про важливість вжиття правильних та негайних заходів під час землетрусу.

19 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день джину з тоніком. Свято присвячене популярному коктейлю, який сягає своїм корінням колоніальної епохи Британської імперії.

Віряни вшановують перенесення мощів преподобного Іоана Рильського.

Що не можна робити цього дня:

Не можна на ніч лишатися речі сушитися, бо нещастя може "причепитися".

Якщо у вас просять милостиню, не дозволено відмовляти.

Заборонено цього дня вбивати павуків.

Серед наших предків існувало кілька прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: біля будинку скаче сорока — чекайте на новини;

перелітні птахи летять високо над землею — буде сніжною зима;

морозний день — через сім днів буде відлига;

на вулиці бруд — чекайте на снігопад тільки через 28 днів;

перед снігопадом земля добре підмерзла — наступного року буде великий урожай;

тепло на вулиці — то й весна буде теплою;

вночі випало трохи снігу — скоро вдарять сильні морози.

Здавна в цей день ставало потрохи холодніше, тому селяни готувалися до зими, перевіряли теплі речі, латали їх за потреби.

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