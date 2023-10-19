Помер американський актор та зірка фільмів «Роккі» Берт Янг

Актору було 83 року.

Джерело фото: United Artists, via Moviestore/Shutterstock

Американський актор Берт Янг відомий за роллю у таких фільмах, як «Китайський квартал», «Одного разу в Америці» та, особливо, «Роккі», за яку він був номінований на премію «Оскар», помер 8 жовтня в Лос-Анджелесі. Йому було 83.

Як пише «New York Times», смерть актора підтвердила його дочка.

Джерело фото: Everett Collection

На смерть Берта Янга відреагував Сильвестр Сталлоне, з яким вони разом знімалися в «Роккі».

«Моєму дорогому другові, Берту Янгу. Ти був неймовірною людиною і артистом. Я і світ дуже сумуватимемо за тобою. Спочивай з миром», – написав Сталлоне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sly Stallone (@officialslystallone)

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