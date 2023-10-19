Рекордное наказание: мужчину оштрафовали на $1,4 млн за превышение скорости

Водитель был поражен, когда узнал, что ему пришел штраф в размере $1,4 млн за превышение скорости.

Фото: autocentre.ua

Американец Коннор Като из штата Джорджия ехал на своем автомобиле со скоростью 145 км/ч в зоне, где установлено ограничение скорости 89 км/ч. Мужчину остановили полицейские и выписали ему штраф, передает Lad Bible.

Водитель ожидал большого штрафа, потому что любой житель штата, проехавший со скоростью более 56 км/ч сверх установленной скорости, получает максимальную сумму штрафа в $1 000.

Однако его ему пришел счет на $1,4 млн. Коннор подумал, что это ошибка, а потому решил позвонить в суд. Там ему ответили, что он должен будет раскошелиться на деньги или явиться на заседание суда.

«Я сказал: «Возможно, это опечатка», а она ответила: «Нет, сэр, вы либо платите сумму, либо приходите в суд 21 декабря в 13:30», – рассказал водитель.

Позже американец узнал, что штраф лишь временная сумма, автоматически сгенерированная ПО, которой суд пользуется для выдачи штрафов таким «суперскоростным водителям». По словам представителя города Саванна, так как водители должны являться в суд в рамках обязательного условия для привлечения к ответственности, это число просто генерирует программное обеспечение.

Пресс-секретарь местной администрации Джошуа Пикок добавил, что подобные гигантские суммы штрафа не нужны, чтобы запугивать граждан и вызвать их в суд. В дальнейшем решение о штрафе Като должен принять судья.

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