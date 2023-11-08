Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС

Після того, як Україна ухвалить закон про лобіювання, збільшить чисельність НАБУ та внесе зміни до закону про декларування можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС.

8 листопада Єврокомісія оприлюднить Звіт стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. 7 листопада віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина попередила, що формулювання у Звіті Єврокомісії стосовно виконання вимог Україною для початку переговорів про вступ до ЄС «будуть стримані». Вона наголосила, що реформи мають продовжуватися, вичерпного списку завдань не буде, а Звіт Єврокомісії це лише основа, рішення щодо відкриття перемовин буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні.

Раніше ми писали, що однією з рекомендацій для відкриття переговорів може бути розширення штату НАБУ. Про таку потребу ще у березні 2023 року зазначав директор НАБУ Семен Кривонос.

«Радіо Свобода» 8 листопада опублікувало основні тези, які, за словами видання, є у фінальній версії проекту Звіту Єврокомісії.

Зокрема, йдеться про ухвалення вже анонсованого Президентом Володимиром Зеленським закону про лобіювання, а також про зміни до закону про запобігання корупції в частині розширення повноважень НАЗК.

«Судово-юридична газета» раніше писала, що закон про лобіювання може передбачати створення Реєстру лобістів, а також необхідність відкриття такими суб’єктами інформації про їх донорів.

Отже, рамки переговорів Єврокомісія рекомендує схвалити, після того, як Україна:

схвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності НАБУ; виключить із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу; схвалить закон про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, в рамках деолігархізації; схвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, ЗМІ й освіту.

Крім того, як зазначає видання, у проекті звіту також окремо наголошено, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією «шляхом подальших розслідувань і судових вироків».

Нагадаємо, що 22 червня 2023 року на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС. Тоді за Україною визнали виконання «повністю» двох вимог із семи. Нині ж, за даними ЗМІ, повністю виконаними визнають 4 вимоги. Однак, судячи з усього, введуть нові вимоги.

Автор: Наталя Мамченко

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