Штат НАБУ пропонують розширити до 1000 осіб, - зареєстровано законопроект

Також пропонується збільшити кількість осіб начальницького складу з 500 до 700 осіб.

Виконавчий орган Європейського Союзу збереться у вівторок, 7 листопада, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України. Очікується позитивний результат для Києва, але з доданими умовами, повідомляє Bloomberg

Видання зазначає, що Європейська комісія, ймовірно, рекомендуватиме державам-членам розпочати офіційні переговори після завершення реформ і прийняття законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також «деолігархізацію» та лобіювання, повідомляють джерела, обізнані з питанням, і документи, з якими ознайомилося Bloomberg.

Остаточне формулювання висновку ще не було завершено, сказали люди, які побажали не називати своїх імен, оскільки процес закритий.

Зокрема, за даними джерел, може йтися й про розширення штату НАБУ.

Слід зауважити, що законопроект, яким пропонується збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб 31 жовтня зареєструвала нардеп від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька.

При цьому, зі збільшенням граничної чисельності пропонується також збільшити кількість осіб начальницького складу з 500 до 700 осіб.

Однак законопроектом пропонується передбачити набрання чинності запропонованих положень з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос провів зустріч з послами країн G7, під час якої йшла мова про перспективи розвитку НАБУ та проблеми, які Бюро хоче вирішити якомога швидше.

Серед «викликів», які НАБУ потрібно вирішити в 2023 році, Семен Кривонос назвав наступні:

необхідність збільшення кількості оперативно-технічного персоналу та детективів на 300 співробітників,

створення експертної установи при НАБУ,

оновлення матеріально-технічної бази Бюро.

Автор: Наталя Мамченко

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