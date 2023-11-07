Штат НАБУ предлагают расширить до 1000 человек, - зарегистрирован законопроект

Также предлагается увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 700 человек.

Исполнительный орган Европейского Союза соберется во вторник, 7 ноября, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины. Ожидается положительный результат для Киева, но с добавленными условиями, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Европейская комиссия, вероятно, будет рекомендовать государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» и лоббирования, сообщают источники, осведомленные с вопросом, и документы, с которыми ознакомилось Bloomberg.

Окончательная формулировка вывода еще не была завершена, сказали люди, пожелавшие не называть своих имен, поскольку процесс закрыт.

В частности, по данным источников, речь может идти и о расширении штата НАБУ.

Следует отметить, что законопроект, которым предлагается увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек, 31 октября зарегистрировала нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая.

При этом с увеличением предельной численности предлагается также увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 700 человек.

Однако законопроектом предлагается предусмотреть вступление в силу предложенных положений с 1 января 2025 года.

Напомним, в марте 2023 года директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос провел встречу с послами стран G7, во время которой шла речь о перспективах развития НАБУ и проблемах, которые Бюро хочет решить как можно скорее.

Среди вызовов, которые НАБУ нужно решить в 2023 году, Семен Кривонос назвал следующие:

необходимость увеличения количества оперативно-технического персонала и детективов на 300 сотрудников,

создание экспертного учреждения при НАБУ,

обновление материально-технической базы Бюро.

Автор: Наталья Мамченко

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