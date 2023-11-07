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Исчерпывающего списка задач не будет, – Ольга Стефанишина об отчете Еврокомиссии по выполнению Украиной требований

19:24, 7 ноября 2023
В Кабмине предупредили, что формулировки Еврокомиссии по Украине «будут сдержанны».
Исчерпывающего списка задач не будет, – Ольга Стефанишина об отчете Еврокомиссии по выполнению Украиной требований
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Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что формулировки в Отчете Еврокомиссии относительно выполнения требований Украиной для начала переговоров о вступлении в ЕС «будут сдержанны». Отчет будет опубликован 8 ноября.

Следует напомнить, что 22 июня 2023 года на пресс-конференции Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели представил устную оценку прогресса Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Тогда по Украине признали выполнение «полностью» двух требований из семи. В настоящее время, по данным СМИ, полностью выполненными признают 4 требования.

«Мы сделали все, что договаривались. Реформы продолжатся и дальше и после начала переговоров о членстве. Это марафон.

В комментариях вокруг ожидаемого отчета Европейской Комиссии много эмоций и мало понимания пути, открывшегося перед нами 23 июня прошлого года. Живя в постоянных «эмоциональных качелях», мы часто подвержены категоричным оценкам. За критикой мы не слышим похвалы; а концентрируясь на отдельных вещах, теряем из виду основное. Однако это не о процессе расширения, и, конечно, не о том, как работает знаменитая «брюссельская бюрократия».

Отчет, который будет опубликован завтра, расскажет о прогрессе Украины (на самом деле, невероятный прогресс, как с трибуны Верховной Рады сказала Президент ЕК) и даст понимание дальнейших шагов. Но формулировки будут сдержанны. И в этом контексте отмечу три вещи: 1) Украина является частью более широкого политического пазла расширения, и Отчет будет именно об этом; 2) реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет; 3) Отчет ЕК – это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре.

Нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться и даже считать несправедливым, но что важно, мы, Украина, уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения.

Завтра будут подробные комментарии для СМИ по содержанию Отчета», – отметила Ольга Стефанишина.

Автор: Наталья Мамченко

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