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  1. В Украине

Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров

19:15, 7 ноября 2023
По словам Давида Арахамии, на этой неделе уволят одного из министров Кабмина.
Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров
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Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сообщил о новом увольнении в Кабинете Министров. Фамилия, кого отстранят от должности пока неизвестна.

"Попробую быть более быстрым чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ. Интригу вам на ночь", - написал нардеп в Тelegram.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уволят министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

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