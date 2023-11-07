Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров

По словам Давида Арахамии, на этой неделе уволят одного из министров Кабмина.

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сообщил о новом увольнении в Кабинете Министров. Фамилия, кого отстранят от должности пока неизвестна.

"Попробую быть более быстрым чем Железняк и анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ. Интригу вам на ночь", - написал нардеп в Тelegram.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уволят министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

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