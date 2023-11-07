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НАПК исключило группу компаний Mondi из перечня международных спонсоров войны

19:49, 7 ноября 2023
Британский производитель бумаги Mondi окончательно вышел из рф.
НАПК исключило группу компаний Mondi из перечня международных спонсоров войны
Источник фото: The Page
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Британская группа компаний Mondi была исключена из перечня международных спонсоров войны после того, как они официально завершили свой план по продаже бизнеса в российской федерации. Mondi, британский производитель бумаги и упаковки, официально подтвердил закрытие этой сделки, и соответствующее объявление было опубликовано на Лондонской фондовой бирже, - сообщили в НАПК.

Кроме того, компания направила письмо Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции НАПК, где было указано, что они выполнили все необходимые условия для исключения их из перечня спонсоров войны. В частности, одним из условий была продажа крупнейшего и последнего актива компании в россии - целлюлозно-бумажного комбината АО "Монти Сыктывкар" (Сыктывкарский лесопромышленный комплекс) и полный выход с российского рынка.

Представители НАПК приветствовали решение компании Mondi как правильный шаг в направлении прекращения спонсорской поддержки российской агрессии. Они выразили уважение к бренду компании за этот важный шаг и призвали другие предприятия последовать этому примеру. Председатель НАПК Александр Новиков подчеркнул, что выход с российского рынка соответствует долгосрочным интересам любого бренда, который выбирает ценности свободы, демократии и социальной ответственности.

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