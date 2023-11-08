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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

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  1. В Украине

Во Львовской области мужчина похитил человека и требовал $1 000

08:16, 8 ноября 2023
В настоящее время злоумышленнику, который похитил человека, избрана мера пресечения.
Во Львовской области мужчина похитил человека и требовал $1 000
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Во Львовской области 24-летний мужчина лишил свободы 34-летнего мужчины и требовал 1 000 долларов США за якобы повреждение автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как отмечает ведомство, злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и вымогательства (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

  «Угрожая физической расправой, он закрыл пострадавшего в салоне микроавтобуса. В дальнейшем приказал товарищам последнего привезти деньги в течение часа. В тот же день подозреваемый задержан во время передачи денег», - говорится в сообщении.

В настоящее время суд избрал похитителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, принимаются меры, направленные на разоблачение других лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области женщина, которую лишили родительских прав, похитила 4-летнего ребенка.

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