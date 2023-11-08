Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

Вичерпного списку завдань не буде, – Ольга Стефанішина про звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог

У Кабміні попередили, що формулювання Єврокомісії стосовно України «будуть стримані».

Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

  1. В Україні

На Львівщині чоловік викрав людину та вимагав $1 000

08:16, 8 листопада 2023
Наразі зловмиснику, який викрав людину, обрано запобіжний.
На Львівщині чоловік викрав людину та вимагав $1 000
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Львівщині 24-річний чоловік позбавив волі 34-річного чоловіка та вимагав 1 000 доларів США за нібито пошкодження автомобіля. Про це повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

Як зазначає відомство, зловмиснику повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

 «Погрожуючи фізичною розправою він зачинив потерпілого у салоні мікроавтобуса. В подальшому наказав товаришам останнього привезти кошти протягом години. Того ж дня підозрюваного затримано під час передачі грошей», - сказано у повідомленні.

Наразі суд обрав викрадачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вживаються заходи, спрямовані на викриття інших осіб, причетних до злочину.

Раніше ми писали, що на Черкащині жінка, яку позбавили батьківських прав, викрала 4-річну дитину.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси