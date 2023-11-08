На Львівщині чоловік викрав людину та вимагав $1 000

Наразі зловмиснику, який викрав людину, обрано запобіжний.

На Львівщині 24-річний чоловік позбавив волі 34-річного чоловіка та вимагав 1 000 доларів США за нібито пошкодження автомобіля. Про це повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

Як зазначає відомство, зловмиснику повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

«Погрожуючи фізичною розправою він зачинив потерпілого у салоні мікроавтобуса. В подальшому наказав товаришам останнього привезти кошти протягом години. Того ж дня підозрюваного затримано під час передачі грошей», - сказано у повідомленні.

Наразі суд обрав викрадачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вживаються заходи, спрямовані на викриття інших осіб, причетних до злочину.

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