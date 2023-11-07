Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

Діти зможуть отримувати дозвіл на виїзд за кордон від батьків через Дію. Деталі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зміни вже підтримав Уряд.

Оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії працюватиме дуже просто.

«Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн. Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків», зазначив Федоров.

На думку Уряду, оформлення згоди батьків виключно через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві викликає низку проблемних ситуацій, зумовлених випадками, коли другий із батьків погоджується на виїзд, але не має можливості оперативно її оформити, наприклад, внаслідок перебування за межами України чи на тимчасово окупованій території.

Автор: Наталя Мамченко

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