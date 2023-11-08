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Заплатив за квадрокоптер 67 тисяч, але так його і не побачив: рівнянин став жертвою шахраїв

07:57, 8 листопада 2023
Чоловік замовив квадрокоптер через соцмережу на сторінці нібито волонтерки.
Заплатив за квадрокоптер 67 тисяч, але так його і не побачив: рівнянин став жертвою шахраїв
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У Рівному чоловік хотів придбати квадрокоптер та перерахував 67 тисяч гривень нібито за товар, але так його і не побачив. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, 35-річний чоловік шукав, де придбати квадрокоптер. Його знайомий порекомендував замовити товар у соцмережах на сторінці нібито волонтерки.

"Там покупець знайшов та заповнив відповідну форму для пошуку потрібного товару. Через декілька хвилин у месенджері із чоловіком сконтактував менеджер, який вказав реквізити, за якими потрібно здійснити транзакцію", — повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

Рівнянин перерахував 67 тисяч гривень, його запевнили, що товар мають відправити через місяць, натомість він його не отримав.

Чоловік написав заяву до поліції. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

"Дороговартісні покупки варто оплачувати після отримання товару, а в якості передоплати краще обмежитися мінімальною сумою", — додали у поліції.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть групу шахраїв, які створили псевдообмінники. 

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