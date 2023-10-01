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У Києві судитимуть групу шахраїв, які створили псевдообмінники

17:40, 1 жовтня 2023
На своїй схемі зловмисники «заробили» 50 000 доларів США та 50 000 євро.
У Києві судитимуть групу шахраїв, які створили псевдообмінники
Фото: ukrinform.com
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У Києві правоохоронці викрили у Печерського району міста групу шахраїв, які організували діяльність псевдообмінників. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організатором виявився 36-річний житель Рівненської області. Йому допомагали 24-річний мешканець Запоріжжя, 28-річний та 44-річний мешканці Чернігівщини.

Правоохоронці встановили, що протягом 2021-2023 років спільники організували діяльність псевдообмінників на території Печерського району.

«Вони орендували три приміщення та спеціально обладнали їх для здійснення своєї злочинної діяльності. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували на відповідних фінансових сайтах про обмін валюти за вигідним курсом. Таким чином вони «заробили» 50 тисяч доларів США та 50 тисяч євро», - сказано у повідомленні.

Учасникам злочинної схеми було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та направлено обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді цілодобового та нічного домашнього арешту та тримання під вартою. Зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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